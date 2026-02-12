Asl piano di vigilanza e prevenzione | controlli su strutture sanitarie turistiche e ricreative

Il Servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Brindisi ha appena finito di controllare le strutture sanitarie, turistiche e ricreative della zona. I controlli, appena conclusi, sono stati molto accurati e hanno portato a risultati positivi. La Asl si impegna a mantenere alta l’attenzione per garantire sicurezza e pulizia in tutti i luoghi pubblici.

Oltre 150 residenza e presidi medici ispezionati nella provincia. Il direttore Termite: "Coniugare controllo, prevenzione e dialogo istituzionale BRINDISI - Il Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi ha concluso con risultati eccellenti il piano di vigilanza, controllo e prevenzione programmato per il 2025. L'iniziativa ha confermato il ruolo fondamentale della prevenzione nella tutela della salute pubblica e nella garanzia dei livelli essenziali di asssistenza (Lea). Il programma di verifiche ha interessato le realtà sanitarie e socioassistenziali, incluse quelle residenziali e semiresidenziali, gli studi e ambulatori delle professioni sanitarie, le palestre, gli impianti natatori, gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate.

