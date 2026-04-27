Attentato in Irlanda del Nord presa di mira una stazione di polizia | non si registrano vittime

Sabato, nella cittadina di Dunmurry in Irlanda del Nord, si è verificata un’esplosione di un’autobomba che ha preso di mira una stazione di polizia. La polizia locale ha confermato che non ci sono vittime tra le persone. Dopo l’incidente, le autorità hanno diramato un’allerta sicurezza nella zona. La dinamica dell’attacco e le indagini in corso non sono state ancora rese note.

La polizia dell’ Irlanda del Nord (PSNI), a seguito di un’ esplosione di un’autobomba avvenuta sabato nella cittadina di Dunmurry, ha diffuso un’allerta sicurezza. Anche se l’attentato non ha causato vittime, la polizia ha fatto evacuare immediatamente i residenti, tra cui due neonati. Attentato in Irlanda del Nord, un evento «angosciante e inquietante». Sorcha Eastwood, membro del Parlamento del Regno Unito, ha dichiarato: «È angosciante e inquietante svegliarsi con la notizia dell’esplosione di un’autobomba fuori dalla stazione di polizia di Dunmurry ieri sera». L’autobomba era posizionata in un luogo particolarmente trafficato «vicino a residenze, piccole imprese e a un numero imprecisato di persone che sabato sera erano in giro per lavoro o per svago».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Attentato in Irlanda del Nord, presa di mira una stazione di polizia: non si registrano vittime Notizie correlate Pakistan, attentato suicida a una stazione di polizia: almeno 5 mortiUn attentatore si è lanciato a tutta velocità a bordo di un veicolo carico di esplosivo contro una stazione di polizia nel distretto di Bannu, nel... Italia-Irlanda del Nord, i convocati di Gattuso: un forfait ed una sorpresaGennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati azzurri per la delicatissima sfida di questa sera contro l’Irlanda del Nord, valida per la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’Irlanda del Nord non è soltanto Belfast. C’è una strada che porta all’incanto; In Irlanda si apre la quinta edizione del Festival del cinema italiano; Italia ripescata ai Mondiali 2026? | Gli Azzurri negli Usa per riavvicinare Trump e Meloni (oggi 23 aprile). Attentato in Irlanda del Nord, presa di mira una stazione di polizia: non si registrano vittimeLa polizia dell’Irlanda del Nord (PSNI), a seguito di un’esplosione di un’autobomba avvenuta sabato ... msn.com Irlanda del Nord, New IRA sospettata di aver piazzato un'autobomba davanti a una stazione di poliziaLa polizia indaga su un'autobomba fuori dalla stazione di Dunmurry, vicino la capitale Belfast. La New IRA è sospettata di essere responsabile dell'attacco. Condanna unanime dalla politica View on eur ... msn.com Floris e Nu. Adrian Von Ziegler · Spirits of the Wild. Nell'Irlanda del nord, eccovi il nostro Faro n.5 Cosa ne pensate - facebook.com facebook