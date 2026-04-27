ATP Madrid 2026 | Bolelli Vavassori alzano bandiera bianca Andreozzi Guinard accedono agli ottavi

Nel primo turno del doppio maschile all’ATP Madrid 2026, Andrea Vavassori e Simone Bolelli sono stati costretti a ritirarsi, dopo aver disputato la prima partita del torneo. Il torneo, secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, vede invece il successo di Andreozzi e Guinard, che hanno passato il turno e si sono qualificati per gli ottavi di finale.

Nel primo turno del tabellone di doppio maschile del torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, alla prima partita dopo la vittoria del titolo di Miami, devono alzare bandiera bianca. L’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard piegano la coppia azzurra, titolare della testa di serie numero otto, 6-3 7-6(3) in un’ora e trentadue minuti e approdano agli ottavi, turno in cui sfideranno il tandem Darderi-Tsitsipas. I due italiani difendono il servizio di apertura con la buona seconda del piemontese. La coppia francoargentina replica a quindici per l’1-1, firma il break del 2-1 al deciding point sul dirompente diritto di Guinard al corpo di Vavassori e consolida il vantaggio acquisito con il punto del 3-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026: Bolelli/Vavassori alzano bandiera bianca. Andreozzi/Guinard accedono agli ottavi Notizie correlate Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Guinard, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingComincia nella giornata di lunedì 27 aprile il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Madrid Open 2026, quarto... ATP Houston 2026, Etcheverry, Nakashima e Michelsen accedono agli ottaviSei incontri di primo turno caratterizzano il programma della seconda giornata del torneo ATP di Houston: l’allineamento agli ottavi di finale si... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Guinard, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Cobolli e Darderi: il programma di oggi su Sky; Madrid, doppio: avanzano Darderi/Tsitsipas. Possibile ottavo con Bolelli/Vavassori; Bolelli-Vavassori Madrid 2026: Orari TV e analisi del ritorno in campo. Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Guinard, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingComincia nella giornata di lunedì 27 aprile il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Madrid Open 2026, quarto Masters ... oasport.it Tennis: Bolelli/Vavassori eliminati al primo turno a MadridSimone Bolelli e Andrea Vavassori vengono eliminati al primo turno del Master 1000 di Madrid. La coppia azzurra cede a Guido Andreozzi e Manuel Guinard con il punteggio di 6-3 7-6. (ANSA) ... ansa.it Bolelli-Vavassori: esordio amaro a Madrid! Si ferma purtroppo al primo turno l’avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Mutua Madrid Open. Nonostante il cuore e la grinta che li contraddistinguono, i nostri azzurri cedono alla coppia Guinard/A - facebook.com facebook #Tennis Al Masters 1000 di Madrid, #Sinner e #Musetti passano agli ottavi. Domani Jannik giocherà contro Norrie e Lorenzo con Lehecka. Ai sedicesimi oggi in campo la coppia Bolelli/Vavassori per il doppio. Nel singolo maschile prima Darderi e poi Cobol x.com