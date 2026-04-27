Atalanta senza energie battuta 3-2 a Cagliari ora l’Europa è davvero lontanissima

L’Atalanta ha perso 3-2 in trasferta contro il Cagliari nel match giocato il 27 aprile 2026. La squadra bergamasca ha mostrato poche energie e ha subito tre gol. La sconfitta compromette le possibilità di qualificazione europea, che ora sembrano molto distanti. La partita si è svolta nel pomeriggio, con l’Atalanta che ha tentato di reagire senza riuscirci.

Bergamo, 27 aprile 2026 – Pomeriggio amaro per l’Atalanta, battuta a Cagliari 3-2. Sconfitta che rende ormai complicatissima la rincorsa all’Europa per una Dea, stanca dopo le fatiche di mercoledì sera in Coppa Italia contro la Lazio, rimasta inchiodata al settimo posto a 54 punti, lontana di sette lunghezze dalla coppia formata da Como e Roma. Difficile credere a una rimonta a quattro giornate dalla fine, con un calendario non facile (con la trasferta in casa del Milan tra due domeniche) dei nerazzurri di Palladino, che in questo mese di aprile hanno raccolto un solo punto in tre partite disputate contro Juventus, Roma e Cagliari. Scamacca risponde a Mendy.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atalanta senza energie, battuta 3-2 a Cagliari, ora l’Europa è davvero lontanissima Notizie correlate Atalanta senza energie, battuta 2-3 a Cagliari, ora l’Europa è davvero lontanissimaBergamo, 27 aprile 2026 – Pomeriggio amaro per l’Atalanta, battuta a Cagliari 3-2. Leggi anche: L’Atalanta gioca e costruisce ma non concretizza e la Juve ne approfitta. Ora la Champions è lontanissima Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Coppa Italia: Atalanta battuta ai rigori, Lazio in finale; Lazio in finale di Coppa Italia: Motta eroe ai rigori, Atalanta battuta 3-2; Coppa Italia, Atalanta battuta ai rigori, Lazio in finale: Motta eroe para 4 rigori su 5; Lazio in finale di coppa Italia, Atalanta battuta ai rigori: l’eroe è il portiere Motta. Coppa Italia: Atalanta battuta ai rigori, Lazio in finale(ANSA) - ROMA, 22 APR - A Bergamo la Lazio ha battuto l'Atalanta 3-2 dopo i calci di rigore ed ha raggiunto l'Inter nella finale di Coppa Italia. La semifinale d'andata era terminata 2-2. I 90 minuti ... msn.com Atalanta-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Boga ex spietato, Holm da applausi, Carnesecchi e Scalvini sbagliano, Yildiz non al topIl goal dell'ex di Jeremie Boga consente alla Juve di battere l'Atalanta, portarsi a -3 dal Milan, rispondere alla Roma e lanciare un chiaro segnale Champions al Como: per l'ivoriano quarto goal dal s ... msn.com #Palladino mastica amaro: "Chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione. Abbiamo preso gol già nello spogliatoio: iniziare così ti taglia le gambe. Non siamo riusciti a recuperare le energie mentali dopo la sconfitta di Coppa Italia”. #Atalanta x.com Cagliari Le Pagelle | Queste le nostre valutazioni sulla prestazione degli uomini di Fabio Pisacane in occasione del match vinto per 3-2 contro l’Atalanta - facebook.com facebook