L’Atalanta gioca e crea occasioni, ma non riesce a trovare il gol decisivo. La Juventus, invece, sfrutta le opportunità e porta a casa i tre punti. La squadra bergamasca si avvicina alla zona europea, ma con questa sconfitta la qualificazione alla Champions League si allontana. La partita si conclude con il punteggio favorevole ai bianconeri, che approfittano delle occasioni create e consolidano il risultato.

Bergamo, 11 aprile 2026 – L’Atalanta si ferma sul più bello. La rimonta verso la zona Champions dei nerazzurri - partiti a fine novembre dal 13esimo posto con 13 punti dopo 12 giornate - si interrompe proprio nello scontro diretto contro la Juventus con una sconfitta casalinga per 0-1 firmata dalla vendetta sportiva degli ex Holm e Boga: l’esterno svedese ha piazzato il cross da destra e l’ivoriano la zampata decisiva con uno scavetto per il gol partita bianconero al terzo minuto della ripresa. Signora scappata a più sette, a 60 punti, e in mezzo c’è il Como a 58 atteso domani dall’Inter: difficile rimontare il quarto posto a questo punto....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Atalanta gioca e costruisce ma non concretizza e la Juve ne approfitta. Ora la Champions è lontanissima

La Juve spreca e il Milan ne approfitta: frenata in classifica per le bianconereQuello tra Juventus e Milan è un match di grande importanza per le ragazze di Massimiliano Canzi in chiave classifica: le bianconere, infatti,...

«L'Atalanta ha fatto onore al calcio, ma la Juve meritava la finale. Serve più furbizia. Allegri resterà con la Champions, ma io non lo confermerei»In un contesto in cui il livello competitivo del calcio europeo si dimostra sempre più elevato, le squadre italiane affrontano sfide impegnative sia...

Marsiglia-Atalanta 0-1: gol e highlights | Champions League