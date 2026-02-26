Mostra Female Zorba – Donne del Mondo | viaggio nella libertà femminile e nella sua energia indomabile
Domenica 1 marzo alle 18.30, la galleria House of Lucie di Ostuni ospiterà il vernissage della mostra “Female Zorba – Donne del Mondo” della fotoreporter greca Maro Kouri, che da oltre trent’anni documenta la vita femminile in diverse parti del mondo con immagini che raccontano la loro energia e desiderio di libertà.
OSTUNI - Domenica 1 marzo, alle 18.30, la galleria House of Lucie di Ostuni si terrà il vernissage della mostra “Female Zorba – Donne del Mondo” della fotoreporter greca Maro Kouri, artista che da oltre trent’anni attraversa il mondo con la macchina fotografica come bussola e come ponte tra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
“Donne che camminano il mondo”: al Mondadori Bookstore il viaggio femminile come atto di libertàAppuntamento sabato 6 dicembre alle ore 18 al Mondadori Bookstore di Messina con la presentazione del libro “Donne che camminano il mondo” di Maria...
Leggi anche: Un viaggio nell’evoluzione del sacro nella società contemporanea in una mostra in Vaticano