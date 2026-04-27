Asti Corso Matteotti sommerso | tra movida e rifiuti domestici

A Asti, lungo Corso Matteotti, si è registrato un accumulo di rifiuti e oggetti domestici, creando problemi ai marciapiedi nelle vicinanze della stazione ferroviaria. La presenza di rifiuti ha provocato proteste tra i residenti, mentre la zona rimane frequentata da persone coinvolte nella movida serale. La situazione si è verificata il 27 aprile, con il centro cittadino che si trova a fare i conti con l'ostruzione dei percorsi pedonali.

? Cosa sapere Accumulo di rifiuti e oggetti domestici su Corso Matteotti ad Asti il 27 aprile.. L'ostruzione dei marciapiedi vicino alla stazione ferroviaria genera proteste tra i residenti.. Lunedì 27 aprile 2026, Corso Matteotti ad Asti si presenta come un cumulo di rifiuti e oggetti domestici dopo il fine settimana caratterizzato dalla movida. Una cittadina ha segnalato alla nostra redazione lo stato di degrado che interessa la zona centrale, vicino alla stazione ferroviaria, trasformando i marciapiedi in un percorso a ostacoli impraticabile deve camminare. Il che accoglie i residenti stamattina è segnato da una scena di abbandono sistematico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, Corso Matteotti sommerso: tra movida e rifiuti domestici Notizie correlate Asti: Corso Alfieri riaperto, ZTL attiva e nuova viabilità in centro storico. Lavori su via Aliberti in corso.Asti Riconnette il Centro: Corso Alfieri Riapre al Traffico Dopo Interventi Asti ha restituito la piena funzionalità a Corso Alfieri, tra Piazza Roma... Asti: Tra Tradizione, Innovazione e Sfide per il Futuro del Territorio Asti si conferma un…Asti si conferma un crocevia di iniziative che spaziano dalla valorizzazione della cultura locale all’innovazione nel settore sanitario, passando per... Contenuti e approfondimenti Corso Matteotti come una discarica a cielo aperto, lo scempio «post-movida» che Asti non merita [FOTO]Marciapiedi trasformanti in una cloaca tra rifiuti e oggetti domestici abbandonati. I residenti esasperati chiedono interventi urgenti per restituire il decoro ... lanuovaprovincia.it Riesplode la querelle della storia infinita di corso Matteotti tra degrado e insicurezzaDiversi consiglieri di minoranza interrogano l'amministrazione dopo aver raccolto le istanze dei cittadini, ma i problemi sono sempre gli stessi che affliggono da anni il quartiere ... lanuovaprovincia.it