Assoimpresa al fianco della famiglia Testaverde titolari de Al Brigantino | Non lasciamo soli gli imprenditori

Assoimpresa si schiera dalla parte della famiglia Testaverde, proprietari del ristorante Al Brigantino, dopo l’attacco subito. La federazione ha dichiarato che l’assalto rappresenta più di un episodio isolato, definendolo un danno all’intera comunità imprenditoriale locale. La vicenda ha suscitato reazioni e solidarietà tra gli operatori del settore, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

"L'attacco brutale sferrato contro il ristorante Al Brigantino non è solo un atto criminale contro una singola attività, ma una ferita inferta all'intero tessuto produttivo e sano della nostra città". Così il Presidente di Assoimpresa e responsabile dello sportello antiracket, Mario Attinasi, che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Stefano De Martino a Madrid: il mistero della donna al suo fiancoStefano De Martino ha scelto Madrid come destinazione per le vacanze di Pasqua, allontanandosi dai ritmi televisivi. De Martino al concerto di Rosalía, al suo fianco Brenda Lodigiani: amore o amicizia?(Adnkronos) – Da 'Stasera tutto è possibile' all'Unipol Forum per il concerto di Rosalía.