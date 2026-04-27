Assistenza sanitaria a Salerno | documento di Alleanza Verdi Sinistra consegnato a Lanocita

Nella città di Salerno, la questione dell’assistenza sanitaria è diventata una delle tematiche principali della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Recentemente, un documento è stato consegnato a un rappresentante istituzionale da parte di un'organizzazione politica locale, focalizzandosi sulla qualità dei servizi sanitari offerti alla popolazione. La discussione pubblica si concentra ora sui possibili interventi e miglioramenti nel settore sanitario cittadino.

La qualità dell’assistenza sanitaria erogata in città entra a pieno titolo tra i temi della campagna elettorale per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Salerno. Alleanza Verdi e Sinistra ha consegnato al candidato sindaco Franco Massimo Lanocita un documento con alcune richieste.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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