Arte video e ambiente a Casa Masaccio

Da lanazione.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 27 aprile 2026 – Casa Masaccio, centro dedicato all’arte contemporanea, ospita una mostra che coinvolge opere d’arte, video e tematiche ambientali. L’esposizione presenta lavori di artisti italiani e internazionali, con installazioni e video che affrontano questioni legate alla natura e all’ambiente. La rassegna rimarrà aperta fino a fine giugno e si svolge in collaborazione con il Centro Pecci di Prato.

Arezzo, 27 aprile 2026 –  Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea, e il Centro Pecci Prato Fondazione Per Le Arti Contemporanee In Toscana, presentano Arte video e ambiente,  un percorso di opere video provenienti dalla collezione del Centro Pecci di Prato, presentate a Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno dal 30 aprile al 30 maggio 2026, nell’ambito del progetto di RETE DEL CONTEMPORANEO IN TOSCANA e arte ambientale. La selezione di s ette opere video, provenienti dalla collezione del Centro Pecci e presentate a Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno (AR), declina...🔗 Leggi su Lanazione.it

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