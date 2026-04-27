Arte video e ambiente a Casa Masaccio

Arezzo, 27 aprile 2026 – Casa Masaccio, centro dedicato all’arte contemporanea, ospita una mostra che coinvolge opere d’arte, video e tematiche ambientali. L’esposizione presenta lavori di artisti italiani e internazionali, con installazioni e video che affrontano questioni legate alla natura e all’ambiente. La rassegna rimarrà aperta fino a fine giugno e si svolge in collaborazione con il Centro Pecci di Prato.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea, e il Centro Pecci Prato Fondazione Per Le Arti Contemporanee In Toscana, presentano Arte video e ambiente, un percorso di opere video provenienti dalla collezione del Centro Pecci di Prato, presentate a Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno dal 30 aprile al 30 maggio 2026, nell’ambito del progetto di RETE DEL CONTEMPORANEO IN TOSCANA e arte ambientale. La selezione di s ette opere video, provenienti dalla collezione del Centro Pecci e presentate a Casa Masaccio centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno (AR), declina...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arte, video e ambiente a Casa Masaccio Notizie correlate San Giovanni Valdarno, a Casa Masaccio la mostra “Arte video e ambiente”Arezzo, 23 aprile 2026 – Sarà inaugurata giovedì 30 aprile alle ore 18, negli spazi di Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea, la mostra “Arte... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Arte video e ambiente a Casa Masaccio; San Giovanni, a Casa Masaccio la mostra Arte video e ambiente; Schumann e Beethoven: le note di Martinelli in scena; Mercoledì 29 aprile, al Teatro Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano il Rossini Brass Ensemble. Arte video e ambiente a Casa MasaccioSarà inaugurata giovedì 30 aprile alle 18 l’esposizione curata da Stefano Pezzato, un progetto del Centro Pecci Prato | Fondazione per le arti contemporanee ... lanazione.it San Giovanni Valdarno, a Casa Masaccio la mostra Arte video e ambienteInaugurazione il 30 aprile. Sette opere provenienti dal Centro Pecci. msn.com Giovedì 30 aprile alle ore 18 a Casa Masaccio - Centro per l'Arte Contemporanea SGV inaugura “ARTE VIDEO E AMBIENTE”, a cura di Stefano Pezzato. Un progetto del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, promosso da Casa Masaccio nell’a - facebook.com facebook