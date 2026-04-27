Arrivano di notte incappucciati e ci picchiano | i detenuti di Opera denunciano spedizioni punitive di agenti

Nella notte, alcuni detenuti del carcere di Opera hanno riferito di essere stati aggrediti da uomini incappucciati. La ONG bon’t worry iNGO ha confermato di aver ricevuto segnalazioni di presunte spedizioni punitive da parte di agenti penitenziari. La denuncia è stata pubblicata sulla piattaforma Fanpage.it e riguarda episodi che coinvolgerebbero le forze dell’ordine all’interno della struttura detentiva.

La ONG bon't worry iNGO ha denunciato a Fanpage.it presunte spedizioni punitive nel carcere di Opera. "Di notte arrivano degli agenti incappucciati, portano i detenuti in isolamento e li picchiano", ha riferito la presidentessa Bo Guerreschi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Detenuti del carcere di Opera denunciano nuovi pestaggi e abusi con una lettera: “Qui è la prassi” Indagini sul carcere minorile di Casal del Marmo a Roma: “Agenti torturavano i detenuti”Dieci agenti del carcere minorile di Casal del Marmo sono finiti al centro di un'inchiesta della Procura di Roma: avrebbero aggredito i dentenuti. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Umiliazioni nel carcere di Opera a Milano, un detenuto: Mia madre costretta a spogliarsi e a fare flessioni; Narni Scalo, quattro banditi sfondano la porta della banca e fanno esplodere il bancomat; Bomba alla procura di Ivrea, 3 piste per gli investigatori. Nei video si vede un uomo incappucciato. «Dalla Turchia arrivano importanti colpi di scena sui nuovi episodi di Forbidden Fruit 3!» Un matrimonio da sogno tra Ender e Kaya si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia, grazie ai piani machiavellici di Sahika, decisa a sabotare ogni momento f - facebook.com facebook