Il prossimo 30 aprile si terrà l'interrogatorio del designatore degli arbitri, che si è autosospeso ieri, davanti al pubblico ministero della procura di Milano. La procura sta conducendo un'inchiesta che coinvolge alcuni arbitri, e al momento il legale di uno di loro ha dichiarato che non è ancora deciso se risponderanno alle domande del pm. La vicenda ha attirato l'attenzione sul mondo delle designazioni arbitrali.

AGI - Il primo step dell' inchiesta sugli arbitri sarà il 30 aprile quando è fissato l'interrogatorio del designatore dei direttori di gara autosospesosi ieri Gianluca Rocchi davanti al pm della procura di Milano, Maurizio Ascione. "Dobbiamo ancora decidere se rispondere alle domande del pm o avvalerci della facoltà di non rispondere. Le contestazioni sono generiche, non si capisce molto", ha affermato l'avvocato Antonio D'Avirro a proposito della strategia difensiva che intenderà adottare. "Non sappiamo chi sono le persone che avrebbero concorso all'ipotesi di reato - ha aggiunto il penalista -. L'eventuale frode sportiva riguarderebbe una gara il cui risultato non è stato alterato, il rigore c'era".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Arbitri nella bufera: il legale di Rocchi, "presto per dire se risponderemo o no al pm". L...

Notizie correlate

Inchiesta arbitri: il legale di Rocchi, "presto per dire se risponderemo o no al pm". La v...AGI - "Dobbiamo ancora decidere se rispondere alle domande del pm o avvalerci della facoltà di non rispondere.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Inchiesta arbitri: il legale di Rocchi, 'presto per dire se risponderemo o no al pm'; Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter; Frode sportiva in serie A: Rocchi sotto inchiesta, arbitri e Var nella bufera.

Bufera sugli arbitri, Rocchi e l'Inter si difendonoPerché in Inter-Roma, Gervasoni supervisore di giornata non 'bussa' ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (...) errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionat ... ansa.it

Rocchi, l'Inter e le presunte pressioni al Var: come il calcio è finito di nuovo nella buferaIl designatore è indagato a Milano per frode sportiva: avrebbe scelto arbitri graditi ai nerazzurri e influenzato alcune scelte in sala tv ... avvenire.it

Ancora caos attorno agli arbitri di Serie A: ARRIVANO LE PAROLE DI CACCIATORE SU MARESCA Un duo che rimanda irrimediabilmente al famoso Chievo-Juventus del 2018, quando il terzino gialloblu fu cacciato proprio dall'arbitro campano in seguito - facebook.com facebook

L'inchiesta sugli arbitri rischia di allargarsi a macchia d'olio I Pm indagano da oltre un anno: le date e le possibili intercettazioni #SerieA x.com