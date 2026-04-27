Arbitri come si diventa fischietti di Serie A e quanto si guadagna

Nel calcio italiano, ci sono circa 33.000 arbitri iscritti, ma solo 42 di loro fanno parte della Commissione arbitri nazionale, che seleziona i direttori di gara per le partite di Serie A e Serie B. Il percorso per diventare arbitro di alto livello prevede diverse tappe e requisiti, e il compenso varia in base all’esperienza e alla categoria. La maggior parte degli arbitri lavora a livello regionale o locale, con poche opportunità di approdare ai palcoscenici più prestigiosi.

Un ‘esercito’ di quasi 33mila fischietti, anche se solo 42 di loro rientrano nella Can, la Commissione arbitri Nazionale da cui escono i direttori di gara delle partite di Serie A e Serie B. Ad oggi gli associati dell’Aia, l’Associazione Italiana arbitri finita nel caos dopo l’inibizione del presidente Antonio Zappi e l’ autosospensione del designatore Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva, oscillano tra i 32mila e i 33mila elementi (30797 uomini e 2193 donne), quota superata ufficialmente nel giugno 2024 come non accadeva dal 2016, in un periodo di difficoltà in cui l’Aia è scesa anche sotto quota 28mila.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arbitri, come si diventa fischietti di Serie A e quanto si guadagna Notizie correlate Leggi anche: Inchiesta arbitri: come si entra, quanto si guadagna. Chi sono i più pagati d'Arezzo Leggi anche: Inchiesta arbitri Firenze: come si entra, quanto si guadagna e chi sono i più pagati Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Arbitri nel mirino, il Var apre la crisi del calcio italiano; Inchiesta arbitri Serie A, cosa sappiamo finora. E il cortocircuito di Carraro che ricorda Calciopoli; Il rischio di penalizzazioni e squalifiche se emerge il concorso delle società. Calcio, arbitri: come si inizia e quanto si guadagna (dalle giovanili ai professionisti)Un esercito di quasi 33mila fischietti, anche se solo 42 di loro rientrano nella Can, la Commissione Arbitri Nazionale da cui escono i direttori di gara delle partite di Serie A e Serie B. Ad oggi g ... msn.com Inchiesta arbitri, per l’Italia piove sul bagnato: a rischio Euro 2032 e la partecipazione alle Coppe – Cosa sappiamo Il terremoto che sta scuotendo il sistema calcistico potrebbe avere conseguenze pesantissime - facebook.com facebook interrogare tutti gli arbitri a partire dalla Serie C almeno degli ultimi dieci anni e indagini su AIA x.com