Approvato l’atto di indirizzo per gli impianti agrivoltaici e di accumulo di energia

Il Consiglio comunale di Campagna Lupia ha approvato un atto di indirizzo che riguarda gli impianti agrivoltaici e i sistemi di accumulo di energia, noti come Bess. La decisione si basa sulla proposta presentata dalla Conferenza dei sindaci. La delibera stabilisce le linee guida per la realizzazione di queste infrastrutture, che combinano l’uso agricolo con la produzione di energia rinnovabile e la gestione dell’energia in eccesso.

Il Consiglio comunale di Campagna Lupia ha approvato l’atto di indirizzo relativo agli impianti agrivoltaici e ai Battery energy storage systems (Bess) - sistemi di accumulo di energia elettrica in eccesso da rilasciare quando la domanda aumenta - presentato dalla Conferenza dei sindaci della.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Impianti di accumulo di energia: la Regione avvia un iter espropriativo. In Friuli si va verso un mega sitoUna distesa di container, batterie industriali affiancate e collegate alla rete: i Bess (Battery energy storage system) sono impianti che accumulano... Approvato all'unanimità il nuovo piano per gli impianti di distribuzione dei carburantiAttenzione alle nuove forme di servizi agli utenti, alla sicurezza stradale, alla rimozione delle strutture non più in uso. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mobilità sostenibile: novità su zone 30, aree scolastiche e sicurezza passaggi pedonali; Assemblea Abbanoa, approvato il piano di rientro degli aiuti di stato stabilito dalla giunta. La presidente Todde: Vogliamo che l’acqua resti pubblica, oggi passaggio fondamentale in questa direzione; In Parlamento; Piano urbanistico generale, l'avviso ai cittadini per le proposte. Approvato l’odg sulle concessioni demaniali marittime, la soddisfazione di Fratelli’d’Italia«La segreteria di Fratelli d'Italia di Barletta esprime soddisfazione e compiacimento per l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dell'ordine del giorno relativo alle concessioni demaniali ma ... barlettaviva.it Vandali a Siracusa. Scimonelli: Amministrazione immobile, tradito l’atto sugli impianti sportiviGli episodi più recenti non sono emergenze imprevedibili, ma la conseguenza diretta di una totale assenza di prevenzione ... siracusanews.it Approvato il bilancio 2025 della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, utile netto a 14,4 milioni. - facebook.com facebook La Regione Siciliana ha approvato le linee di indirizzo del Piano Territoriale Regionale: un risultato importante, frutto di un lavoro attento e radicato nel territorio. Per la prima volta poniamo le basi per dotare la nostra Regione di uno strumento strategico capac x.com