Approvato all' unanimità il nuovo piano per gli impianti di distribuzione dei carburanti

Il parlamento ha approvato all’unanimità il nuovo piano per gli impianti di distribuzione dei carburanti, puntando a regolamentare le nuove fonti di energia. Tra le novità, ci sono norme più stringenti sulla sicurezza stradale e sui servizi offerti agli utenti. Il piano prevede anche la rimozione degli impianti inattivi, con multe per le aziende che non rispettano le scadenze di bonifica. Un esempio concreto riguarda i distributori abbandonati lungo le strade statali, che dovranno essere riqualificati o smantellati nei prossimi mesi.

Attenzione alle nuove forme di servizi agli utenti, alla sicurezza stradale, alla rimozione delle strutture non più in uso. Cosa prevede Attenzione alle nuove forme di carburanti ed energetiche; alla sicurezza stradale; ai servizi agli utenti; eliminazione degli impianti non più attivi, con sanzioni per società che non provvedano alla bonifica. Sono gli elementi centrali del nuovo regolamento e del nuovo piano degli impianti di distribuzione dei carburanti del Comune di Latina, approvato all'unanimità dal Consiglio comunale e che va a sostituire quello, ormai non più adeguato, risalente al 2001: vengono infatti recepite anche le nuove normative di settore, in particolare quelle regionali, con attenzione alle strutture di ricarica per le colonnine elettriche.