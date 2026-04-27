Appiano Gentile Inter | riposo dopo il pareggio contro il Torino

L'Inter si prende un giorno di riposo dopo il pareggio con il Torino. La squadra si prepara ora per il prossimo impegno, mentre sono stati aggiornati i dettagli sugli infortunati e sui tempi di recupero. Sono state inoltre comunicate le eventuali diffide e le ultime notizie provenienti da Appiano Gentile. La formazione e le condizioni dei giocatori continuano a essere al centro delle attenzioni in vista delle prossime partite.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Riposo dopo il pareggio contro il Torino. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Bastoni: infortunio alla caviglia, rientro in gruppo vicino Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: riposo dopo il pareggio contro il Torino Notizie correlate Appiano Gentile Inter: giorno di riposo dopo il pareggio contro l’Atalantadi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Appiano Gentile Inter: giornata di riposo dopo la vittoria contro il LecceMercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bastoni: a parte Lautaro, le ultime da Appiano; CdS – Inter, Lautaro e Mkhitaryan ancora a parte: il programma di Chivu; Appiano Gentile Inter | dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia c’è il Torino nel mirino; TS - Inter, tre giocatori in dubbio verso Torino: le ultime. Allenamento mattutino per l'Inter che domani resterà a riposo. Il punto dalla PinetinaAllenamento mattutino ad Appiano Gentile per l'Inter di Cristian Chivu che domani concederà un giorno di riposo ai suoi calciatori: gli allenamenti dei nerazzurri in vista della partita con il Parma r ... msn.com Sky – Inter, migliorano le condizioni di Bastoni: a parte Lautaro, le ultime da AppianoDopo due giorni di riposo concessi da Chivu, i nerazzurri sono tornati al lavoro ad Appiano Gentile: le ultime da Sky ... msn.com Cristian Chivu si presenta ad Appiano Gentile alla vigilia di Torino-Inter con la serenità di chi sa di aver fatto un lavoro straordinario e non ha paura di dirlo. Lo Scudetto è lì, a portata di mano, ma il tecnico nerazzurro non vuole distrazioni. - facebook.com facebook L'Inter del futuro prende forma: aria di rivoluzione ad Appiano Gentile! #Inter #Calciomercato #Chivu #Oaktree #Frattesi #Mkhitaryan #SerieA #InsideInter #SempreInter #ForzaInter #Lautaro173 #SkySport #Ringiovanimento x.com