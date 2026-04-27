Appiano Gentile Inter | riposo dopo il pareggio contro il Torino

Da internews24.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter si prende un giorno di riposo dopo il pareggio con il Torino. La squadra si prepara ora per il prossimo impegno, mentre sono stati aggiornati i dettagli sugli infortunati e sui tempi di recupero. Sono state inoltre comunicate le eventuali diffide e le ultime notizie provenienti da Appiano Gentile. La formazione e le condizioni dei giocatori continuano a essere al centro delle attenzioni in vista delle prossime partite.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Riposo dopo il pareggio contro il Torino. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Bastoni: infortunio alla caviglia, rientro in gruppo vicino Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P.🔗 Leggi su Internews24.com

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