Nella Casa del Grande Fratello Vip, pochi istanti dopo l’ingresso di Valeria Marini, il rapporto tra le due concorrenti è diventato teso. Antonella Elia ha dichiarato che Marini ha pronunciato molte cose su di lei, riaccendendo vecchie tensioni mai completamente superate. La convivenza tra le due si è fatta subito difficile, con scontri che si sono verificati fin dalle prime ore.

Nella Casa del Grande Fratello Vip la convivenza si è fatta subito complicata. A poche ore dall’ingresso di Valeria Marini, il clima si è acceso in modo improvviso, riportando a galla vecchi contrasti mai del tutto risolti con Antonella Elia. Le due protagoniste, già ai ferri corti in passato, si sono ritrovate nello stesso contesto televisivo e le tensioni non hanno tardato a riemergere con forza. Il nuovo ingresso e la prima scintilla. L’arrivo di Valeria Marini ha subito attirato l’attenzione degli altri concorrenti, ma non tutti hanno reagito con entusiasmo. Antonella Elia, infatti, ha manifestato da subito un forte disagio nei confronti della showgirl, lasciando intendere che tra loro ci sia un passato tutt’altro che sereno.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Antonella Elia torna all’attacco “Valeria ha detto di tutto su di me”

GF VIP: Antonella Elia perde il controllo, urla e minaccia! #shorts

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