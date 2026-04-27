Il 25 aprile ad Antignano si è svolta una cerimonia commemorativa guidata dal sindaco. L'evento ha ricordato la storia legata alla Liberazione e ha sottolineato il rispetto del dovere costituzionale di promuovere la pace. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali e ha coinvolto la comunità in un momento di riflessione sulla memoria storica e sui conflitti attuali.

? Cosa sapere Il sindaco Alessandro Civardi guida la commemorazione del 25 aprile ad Antignano.. Il rito richiama il dovere costituzionale di pace contro i conflitti globali attuali.. Il sindaco Alessandro Civardi ha guidato il rito commemorativo del 25 aprile ad Antignano, riunendo le forze civili e militari attorno al monumento ai caduti per onorare l’ottantunesimo anniversario della liberazione dell’Italia dalla dittatura. La piazza del borgo è diventata il luogo di un incontro profondo tra la memoria storica e la responsabilità civile. A partecipare alla cerimonia, carica di un sentimento che ha coinvolto l’intera comunità, sono stati i rappresentanti del consiglio comunale insieme ai membri delle associazioni combattentistiche e d’arma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antignano, il 25 Aprile tra memoria storica e nuovi conflitti

Notizie correlate

Bagno di Romagna: il 25 aprile tra memoria storica e giovani? Cosa sapere Bagno di Romagna, sabato 25 aprile, raduno in Piazza Martiri per l'ottantunesimo anniversario della Liberazione.

25 Aprile: tra memoria storica, tradizioni e celebrazioniLa memoria non è un reperto da museo, ma un organismo vivo che respira nel cuore pulsante di ogni nazione che si riconosce nella propria libertà.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Speciale 25 aprile, gli eventi e le celebrazioni in occasione della Festa della Liberazione; Festa della Liberazione ad Antignano; Livorno: programma del 25 aprile 2026 — celebrazioni, concerti e; Comunali a Somma Vesuviana, liste e candidati.

Le celebrazioni del 25 Aprile ad AntignanoLa festa della Liberazione è un momento di riflessione molto sentito e partecipato ad Antignano. Il sindaco Alessandro Civardi, insieme ad una ... atnews.it

25 aprile ad Antignano: una festa di liberazione organizzata dai giovaniIn occasione dell’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, l’Associazione Vivi Antignano promuove la celebrazione pubblica della ricorrenza che si terrà venerdì 25 aprile 2026 in Piazza ... livornopress.it

SOLO MARTEDÌ 28 APRILE nel reparto pescheria arriva un’offerta da non perdere! Pesce spada a tranci ad un prezzo speciale solo per un giorno! Fresco, gustoso e perfetto per le tue ricette di primavera Siamo qui: #Avella, via Antignano. - facebook.com facebook