Angelozzi profetico nel prepartita | Sentirete parlare di Mendy Palestra? L’esterno più forte d’Europa

Prima della partita, un commento di Angelozzi aveva attirato l’attenzione: aveva predetto che si sarebbe sentito parlare di Mendy, descrivendolo come l’esterno più forte d’Europa. La sua affermazione ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, in attesa di vedere come si sarebbe sviluppata la sfida. La dichiarazione ha generato aspettative sulla prestazione del giocatore durante l’incontro.

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