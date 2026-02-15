Anna Zhang Masterchef Italia un anno dopo | Molto presto sentirete di nuovo parlare di me

Anna Zhang, vincitrice di Masterchef Italia l’anno scorso, torna in video perché sta preparando nuovi progetti nel mondo della cucina. Dopo aver conquistato il pubblico, ora si dedica a una serie di collaborazioni con chef famosi e a un libro di ricette. La sua presenza nella nuova puntata fa sperare i fan in novità importanti.

Nel frattempo, Anna si lascia alle spalle un anno frenetico, ma bello. Un anno assurdo, probabilmente, di quelli che ti fanno vivere un po' fuori dal mondo, e che rischiano di lasciare il vuoto quando finisce un ciclo. È successo a diversi suoi colleghi vincitori o concorrenti di Masterchef (o di altri reality show), finiti nell'oblio di quelli che non ce l'hanno fatta a sfondare (in pochi possono realmente dire il contrario), quantomeno non nel mondo della cucina o della televisione. Anna però è convinta che a lei non succederà. Ha ancora qualcosa in serbo con noi, e ce lo fa capire tra le righe, sorridendo come ha sempre fatto in questi dodici mesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

I giudici di Masterchef Italia preparano una serata speciale per il 12 febbraio.

Yilan Anna Zhang e Chiara Pavan da MasterChef insieme davanti la laguna

