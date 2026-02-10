Un residente di Favignana ha avvistato una strana creatura nell’acqua. Inizialmente sembrava una medusa gigante, ma si è scoperto che si tratta di una caravella portoghese, un organismo proveniente dall’Atlantico. La segnalazione è arrivata all’Area Marina Protetta e ora si sta monitorando la presenza di questa insolita “ospite”.

Favignana – C’è un alieno subacqueo nell’arcipelago delle Egadi. Un nuovo avvistamento di caravella portoghese (Physalia physalis) è stato segnalato nelle acque di Favignana: a dare l’allarme è stato un residente dell’isola, che ha prontamente informato l’Area Marina Protetta Isole Egadi. L’ente ha a sua volta allertato i ricercatori dell’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), avviando le procedure di recupero e conservazione dell’organismo per le analisi scientifiche. Sebbene l’avvistamento possa apparire insolito, non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi anni, infatti, le segnalazioni di questa specie di origine atlantica n el Mediterraneo sono aumentate, interessando in particolare la Sardegna, le isole Pelagie e l’area della costa messinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Favignana, la “super medusa” non è una medusa: è una caravella portoghese arrivata dall’Atlantico

Una caravella portoghese è stata avvistata nel mare vicino a Favignana.

