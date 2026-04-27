Sabato 13 giugno, piazza Cavour ad Ancona si anima con il primo Trofeo Eleganza, un evento dedicato alle auto storiche. Durante la giornata, il pubblico potrà esprimere la propria preferenza votando le vetture esposte. La manifestazione è organizzata per supportare l’associazione AMBALT, coinvolgendo i cittadini in un’iniziativa che unisce passione e solidarietà. La partecipazione del pubblico rappresenta un elemento centrale della manifestazione.

? Cosa sapere Sabato 13 giugno Piazza Cavour ad Ancona ospita il primo Trofeo Eleganza.. I cittadini votano le auto storiche per sostenere l'associazione AMBALT.. Sabato 13 giugno Piazza Cavour ospiterà il primo Trofeo Eleganza Città di Ancona, un evento che porterà in mostra auto storiche da corsa e vetture sportive a due posti nel cuore del capoluogo marchigiano. L’iniziativa, nata dalla volontà dell’Automobile Club Ancona insieme alla collaborazione del Comune di Ancona e della Scuderia del Conero, punta a celebrare una tradizione motoristica radicata nel territorio. L’evento gode del patrocinio della Regione Marche e vede il coinvolgimento attivo dell’AMBALT, associazione che si dedica al sostegno delle famiglie con bambini affetti da tumore o leucemia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, il pubblico sceglie le auto storiche: nasce il Trofeo Eleganza

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