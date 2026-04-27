Amor librorum | libri rari e stampe antiche

Domenica 3 maggio 2026, nella galleria della marina di Palazzo Biscari a Catania, si svolgerà la 55esima edizione di Amor Librorum. L’evento si terrà dalle 11:00 alle 19:00 e presenterà libri rari e stampe antiche in esposizione. L’ingresso è previsto presso via Museo Biscari, 12. La manifestazione propone una selezione di volumi storici e stampe di valore.

Domenica 3 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle ore 19:00 nella galleria della marina di Palazzo Biscari, in via Museo Biscari, 12 a Catania, si terrà la 55esima edizione di AMOR LIBRORUM, mostra di libri rari e stampe antiche. All'interno i visitatori potranno ammirare la mostra bibliografica dal.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Conviene Vetements T-shirt ‘amor’? Leggi anche: Tra stampe vibranti e silhouette lusinghiere