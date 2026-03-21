Negli ultimi anni, l'industria della moda ha ampliato i propri orizzonti, coinvolgendo nuove realtà lontane da Parigi e Milano. Le collezioni presentano stampe vibranti e silhouette che valorizzano le forme. Questi sviluppi evidenziano un mutamento nel panorama fashion, con brand e stilisti che si aprono a influenze e mercati diversi. La diversificazione si riflette nelle proposte che conquistano nuovi territori e clienti.

I nediti orizzonti fashion. Negli ultimi anni, la geografia dell’ industria della moda ha progressivamente allargato i propri confini, espandendosi verso territori e realtà lontani da Parigi o da Milano. Ad inaugurare la più recente – e rinnovata – edizione della Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ad esempio, è stata una maison di fama internazionale: Johanna Ortiz. Tendenze Autunno Inverno 20262027: 10 trend moda che definiranno il guardaroba X Scelta come Guest Designer di questa MBFWMADRID, la stilista colombiana, amata da celebrità e royal, ha portato il suo immaginario variopinto, eclettico e magnetico nel cuore della capitale spagnola. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra stampe vibranti e silhouette lusinghiere

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