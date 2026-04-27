Ambra Angiolini a Gardaland | amore e sorrisi con il nuovo compagno

Ambra Angiolini ha trascorso una giornata a Gardaland insieme al nuovo compagno, Pico Cibelli. La cantante e attrice ha festeggiato il suo 49º compleanno in compagnia del manager della Warner Music Italia, confermando la loro relazione dopo le voci circolate a marzo. La coppia è stata vista sorridente mentre si divertiva tra le attrazioni del parco divertimenti.

? Cosa sapere Ambra Angiolini festeggia i 49 anni a Gardaland con il compagno Pico Cibelli.. Il manager della Warner Music Italia ufficializza la relazione dopo le indiscrezioni di marzo.. Ambra Angiolini ha tagliato il traguardo dei 49 anni festeggiando tra le attrazioni di Gardaland insieme a una cerchia ristretta di affetti cari e al nuovo compagno, Pico Cibelli. La giornata trascorsa nel parco divertimenti ha segnato un momento di condivisione familiare per l’artista, che ha voluto celebrare questo passaggio con la figlia Jolanda Renga, il figlio Leonardo e Filippo Carrante. Tuttavia, l’attenzione si è concentrata anche sulla presenza di Cibelli, la cui relazione con l’interprete è stata ufficializzata solo da poche settimane, dopo i primi segnali emersi sui social alla fine di marzo scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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