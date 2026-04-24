La piattaforma di scambio di criptovalute ha annunciato l’introduzione della sua carta di pagamento, chiamata KuCard, sulla rete globale di Mastercard in Australia. La nuova carta permette di effettuare pagamenti in criptovalute presso milioni di esercenti che accettano Mastercard nel paese. Questo primo lancio in Australia consente ai possessori di criptovalute di utilizzare i loro fondi per acquisti quotidiani in modo più semplice e diretto.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE First KuCard rollout in Australia brings seamless crypto payments to millions of Mastercard merchants. SYDNEY, April 24, 2026 PRNewswire — KuCoin, a leading global crypto platform, today announced the launch of direct crypto payments via Mastercard’s global network for eligible users in Australia, enabling users to make everyday purchases using crypto wherever Mastercard is accepted. Through a partnership with Immersve, a principal member of the Mastercard network, the solution allows users to make crypto-backed purchases wherever Mastercard is accepted, including via Apple Pay and Google Pay—advancing KuCoin’s commitment to trust-first infrastructure and the real-world utility of digital assets.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - KuCoin Launches KuCard on Mastercard’s Global Network in Australia, Advancing Real-World Crypto Payments

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