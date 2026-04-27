Alessandria | tra corteo e cultura la memoria vive nelle piazze

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Alessandria, l'81esimo anniversario della Liberazione viene ricordato con un corteo e diverse iniziative che coinvolgono le piazze della città. Le manifestazioni si svolgono dal 25 aprile e prevedono momenti di commemorazione pubblica, con partecipazione di cittadini e rappresentanti locali. L'evento si inserisce nel calendario annuale dedicato alla memoria storica, mantenendo vivo il ricordo di quegli eventi tra le strade e le piazze del centro.

? Cosa sapere Alessandria celebra l'81esimo anniversario della Liberazione con corteo e attività dal 25 aprile.. Il programma tra piazze e centri culturali coinvolge scuole e cittadini fino al 28 aprile.. Alessandria celebra gli 81 anni della Liberazione con un percorso che parte dall’androne di Palazzo Ghilini alle ore 10:10 di sabato 25 aprile, attraversando le vie storiche fino al Monumento ai Caduti nei giardini pubblici. La memoria della Resistenza non resta chiusa nei libri di storia, ma respira tra i vicoli e le piazze della città. Il corteo ufficiale, che segnerà il culmine delle celebrazioni per l’ottunesimo anniversario della fine...🔗 Leggi su Ameve.eu

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