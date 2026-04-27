Alcione gioia playoff Traguardo storico E che miglioramento

L’Alcione ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro l’AlbinoLeffe al Breda, conquistando così l’accesso ai playoff di Serie C, un risultato mai raggiunto prima dalla squadra di Milano. La partita si è disputata sabato sera e ha permesso agli orange di ottenere un traguardo storico, segnando un passo importante nel loro percorso stagionale. La vittoria ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e la società.

In casa Alcione si respira ancora l’aria dei grandi traguardi. La vittoria per 2-1 contro l’ AlbinoLeffe, maturata sabato sera al Breda, ha consegnato agli orange molto più di tre punti: un traguardo storico, l’accesso ai playoff di Serie C, mai raggiunto prima dalla terza squadra di Milano. Un successo costruito con carattere e lucidità, in una gara tutt’altro che semplice. "Voglio fare un plauso enorme ai ragazzi: abbiamo fatto qualcosa di straordinario - dice il tecnico Giovanni Cusatis -. Siamo migliorati tantissimo: 15 clean sheet, terza miglior difesa del campionato dietro solo a corazzate come Brescia e Vicenza, battendo grandi squadre.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alcione, gioia playoff. "Traguardo storico. E che miglioramento» Notizie correlate Un derby che vale i playoff. Alcione, ultima chiamatadi Matteo Baconcini Tutto pronto per un derby lombardo che vale molto più dei tre punti. Leone celebra le 100 presenze: “Un traguardo che mi riempie di gioia”Il centrocampista gialloblù commenta il pari ottenuto al Partenio e festeggia le 100 presenze con la Juve Stabia. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Alcione, gioia playoff. Traguardo storico. E che miglioramento. Alcione, gioia playoff. Traguardo storico. E che miglioramento»In casa Alcione si respira ancora l’aria dei grandi traguardi. La vittoria per 2-1 contro l’AlbinoLeffe, maturata sabato sera ... ilgiorno.it Un derby che vale i playoff. Alcione, ultima chiamataTutto pronto per un derby lombardo che vale molto più dei tre punti. Questa sera alle 20.30 al Breda, e in contemporanea con tutte le altre sfide del girone, Alcione Milano e AlbinoLeffe si affrontano ... ilgiorno.it