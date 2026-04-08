Tra il 1981 e il 1982, un designer giapponese sviluppò un personaggio che sarebbe diventato il simbolo di Nintendo. L’idea nacque da un problema legato ai diritti di un personaggio dei cartoni animati, ma la soluzione portò alla creazione di un nuovo eroe. Mario, protagonista di numerosi giochi, è stato ideato come risultato di un imprevisto che ha trasformato una difficoltà in un’icona mondiale.

Shigeru Miyamoto ha creato Mario tra il 1981 e il 1982, trasformando un imprevisto legato ai diritti di Popeye nel simbolo globale di Nintendo. L’origine dell’idraulaco più famoso del mondo risale all’inizio del 1981. In quell’occasione, Shigeru Miyamoto aveva l’intenzione di inserire nei suoi primi progetti il marinaio Popeye, protagonista dei fumetti degli anni Trenta. Nonostante l’azienda possedesse le licenze per i titoli portatili e le carte da gioco, l’approvazione per un videogioco completo venne negata per motivi non specificati. Questa complicazione spinse il designer a ideare figure originali. Bruto fu sostituito dalla scimmia Donkey Kong, mentre Popeye lasciò il posto a un idraulico inizialmente battezzato Jumpman. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da Popeye a Mario: il colpo di genio che creò l’icona Nintendo

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