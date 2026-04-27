Al Gf Vip Manzini ammette di essere fidanzata la reazione di Todaro | Perché inventare una telenovela?

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, la comica Francesca Manzini ha rivelato di essere fidanzata, spiegando di aver mentito in passato per proteggere il suo partner. La sua confessione ha suscitato reazioni tra gli altri concorrenti, tra cui quella del ballerino che ha commentato con una battuta sull’utilità di inventare una storia d’amore televisiva. La discussione si è concentrata sulla sincerità delle dichiarazioni della showgirl e sulle dinamiche dentro la casa.

Francesca Manzini confessa al GF Vip di avere una relazione fuori dalla Casa: "Ho mentito per proteggerlo". La rivelazione ha scatenato la dura reazione di Raimondo Todaro, che si è sentito usato per alimentare una dinamica falsa: "Mi hai chiesto consigli su bugie".🔗 Leggi su Fanpage.it

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