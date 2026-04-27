Al cinema auditorium Zambra di Ortona la mostra dell’artista Valter Polleggioni Liberamente tratti
L'esposizione dell’artista Valter Polleggioni, dal titolo "Liberamente tratti" verrà inaugurata nel foyer del cinema auditorium Zambra di Ortona, giovedì 30 aprile, alle ore 18.30. La mostra, che resterà visitabile fino al 26 maggio, indaga il punto d'incontro tra pittura e teatro, proponendo una.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Valter Polleggioni in mostra al Cinema Auditorium Zambra di Ortona con LIBERAMENTE trattipoliticamentecorretto.com - Valter Polleggioni in mostra al Cinema Auditorium Zambra di Ortona con LIBERAMENTE tratti ... politicamentecorretto.com
Ortona: arte e teatro si incontrano nella mostra di Polleggioni Sarà inaugurata il 30 aprile alle 18.30, al Cinema Auditorium Zambra di Ortona, la mostra “LIBERAMENTE tratti” dell’artista Valter Polleggioni. L’esposizione resterà aperta fino al 26 maggio. Il - facebook.com facebook