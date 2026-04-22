Jasmine Carrisi fidanzata con Haitam le critiche sui social | Attaccata per la sua nazionalità è marocchino

Jasmine Carrisi, nota per la sua attività nel mondo dello spettacolo, è attualmente impegnata in una relazione con Haitam, che ha alcuni mesi. Recentemente, sui social sono state sollevate alcune critiche rivolte alla cantante, in particolare riguardo alla nazionalità del suo partner, che è di origine marocchina. Le discussioni online hanno attirato l’attenzione su questa questione, suscitando reazioni di vario tipo tra gli utenti.

Jasmine Carrisi è fidanzata da alcuni mesi con Haitam e sui social è stata criticata per via della nazionalità del fidanzato, originario del Marocco. "Sono felice con lui, ma non mi aspettavo critiche per la sua nazionalità", ha raccontato dispiaciuta la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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