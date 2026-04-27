Agrigento riapre la ferita del 1974 | il dissenso dei 52 sacerdoti

Il centro Pasolini organizza un evento ad Agrigento il 28 aprile, richiamando l’attenzione sul Documento dei 60 del 1974 e sul dissenso di 52 sacerdoti di allora. La discussione riguarda le posizioni espresse in passato e le ripercussioni sulla comunità religiosa locale. L'iniziativa ha riacceso il dibattito pubblico sulla vicenda, che rimane un tema aperto nelle cronache della città.

? Cosa sapere Il centro Pasolini riapre il dibattito sul Documento dei 60 ad Agrigento il 28 aprile.. Enzo Di Natali analizza il dissenso dei 52 sacerdoti avvenuto nel 1974 nella diocesi.. Martedì 28 aprile alle ore 18, via Atenea 123 ad Agrigento ospiterà il primo incontro della quarta edizione di Conversazioni a Girgenti, un ciclo culturale promosso dal centro Pier Paolo Pasolini che riapre il dibattito su una ferita storica della diocesi locale. Il percorso di riflessione proposto dal centro culturale dedicato al celebre scrittore si apre con un sul Documento dei 60, una vicenda che nel 1974 portò cinquantadue sacerdoti a presentare una posizione critica davanti all’assemblea del clero, alla presenza del vescovo Giuseppe Petralia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento, riapre la ferita del 1974: il dissenso dei 52 sacerdoti Notizie correlate DNA: Bundy colpevole dell’omicidio del 1974 dopo 52 anniLa giustizia postuma ha finalmente raggiunto un caso che aveva tenuto sospeso il dolore per oltre mezzo secolo. Foibe e esodo: Latina riapre una ferita del dopoguerra con il TrenoLatina accoglie il Treno del Ricordo: un viaggio nella memoria delle foibe e dell’esodo Latina si prepara ad ospitare un importante simbolo di...