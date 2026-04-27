Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 26 aprile 2026, un concorrente abruzzese si è trovato a dover affrontare una scelta difficile. Dopo aver rifiutato offerte che arrivavano a 27mila euro, il giocatore ha scoperto di aver vinto soltanto 50 euro. La trasmissione ha riservato un colpo di scena finale, che ha modificato drasticamente le aspettative iniziali del concorrente.

? Cosa sapere Nunzio vince solo 50 euro nella puntata di Affari Tuoi del 26 aprile 2026.. Il concorrente abruzzese rifiuta offerte da 27mila euro prima del ribaltamento finale.. Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 26 aprile 2026, Stefano De Martino ha gestito un mix di emozioni tra la fortuna imprevedibile di un agricoltore abruzzese e un momento di ironica tensione causato da una performance artistica fuori dagli schemi. Il gioco ha protagonista Nunzio, un uomo che lavora la terra in Abruzzo e che si prepara ad affrontare la paternità, accompagnato dalla sorella Loreta. La sfida è iniziata con una serie di colpi di fortuna che hanno gonfiato il bottino del concorrente, portando il Dottore a proporre cifre molto importanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affari Tuoi, colpo di scena: dopo i grandi sogni, solo 50 euro

Multi SubHis Family Dumped Him for Years—Then He Awakened a God-Tier System

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