Un modello di aspirapolvere pensato per raccogliere i peli degli animali domestici ha subito un forte sconto su Amazon, arrivando a 56,55 euro rispetto ai 139,99 euro originari. Il prodotto, specifico per chi ha animali in casa, ha registrato una riduzione del prezzo del 60 per cento. La riduzione si è verificata in un periodo in cui il mercato degli accessori per animali domestici sta crescendo.

? Cosa sapere L'aspirapolvere Bissell Pet Hair Eraser 2278N scende a 56,55 euro su Amazon.. Il ribasso del 60% rispetto ai 139,99 euro incide sul mercato pet owner.. Il prezzo del Bissell Pet Hair Eraser 2278N è crollato a soli 56,55 euro su Amazon, segnando un ribasso del 60% rispetto al listino di 139,99 euro per l’aspirapolvere senza fili specializzato nella gestione dei peli degli animali domestici. Questa offerta rappresenta il minimo storico assoluto registrato per il dispositivo, che punta a risolvere il dilemma tra potenza di aspirazione e convenienza economica convive con amici a quattro zampe. Tecnologia motorizzata per la pulizia profonda di tessuti e superfici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio peli sul divano: l’aspirapolvere Bissell crolla del 60%

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