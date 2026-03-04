L’aspirapolvere senza fili che pulisce pavimenti e tappezzeria e che cattura tutti i peli dei nostri animali

Un nuovo modello di aspirapolvere senza fili è stato messo in commercio, capace di pulire sia pavimenti che tappezzeria. Questo dispositivo è progettato per catturare tutti i peli degli animali domestici e permette di evitare l’uso di cavi durante le operazioni di pulizia. La sua presenza nel mercato segna un’ulteriore evoluzione nella gamma di strumenti per la casa.

“Pulito sì, fatica no” era il jingle di un vecchio spot che è rimasto indelebile nella nostra mente - o almeno di chi ha già qualche annetto - che è un pò la parola d’ordine degli aspirapolvere di oggi. Spesso vorremmo mettere le faccende di casa all’ultimo posto della lista delle cosa da fare, ma la presenza in casa di bambini e in particolare di animali non ci permette di sottrarci dal pulire l’appartamento quotidianamente. Se a questo aggiungiamo che il più delle volte non abbiamo spazio a sufficienza dove conservare gli elettrodomestici, trovare l'aspirapolvere che rispecchi tutte le nostre necessità e a un prezzo conveniente sembra quasi un’impresa ardua, ma non impossibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

