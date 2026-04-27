Durante la trasmissione alla Nuova DS, Lele Adani ha commentato senza mezzi termini l'andamento di Milan-Juve, partita terminata con un pareggio a reti inviolate a San Siro. L'ex calciatore ha affermato che si tratta di un calcio che fa schifo, sottolineando come metà degli italiani sia soddisfatta di questa situazione. La sua opinione ha suscitato reazioni sui social e tra gli appassionati di calcio.

Lele Adani non ha usato mezzi termini alla Nuova DS, in diretta Rai, dopo lo 0-0 di Milan-Juve a San Siro. Un monologo durissimo che nessuno in studio ha interrotto, in un silenzio che valeva quanto le parole. “La metà degli italiani è contenta di questa partita”. Adani è partito da lì, dal paradosso italiano: “La metà degli italiani è contenta di questa partita. Si cita Brera per rispetto del sacro del giornalismo, ma quanti domani celebreranno tutt’altro? Sentiremo i ‘non abbiamo fatto tirare in porta l’avversario’, gli ‘abbiamo consolidato il posto in Champions League'”. Il punto di Adani è che lo 0-0 di San Siro non è un incidente: è un prodotto culturale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Adani su Milan-Juve: “È un calcio che fa schifo, la metà degli italiani è contenta così”

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