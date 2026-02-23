Ada Alberti Oroscopo della settimana a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 23 al 27 febbraio 2026 | Video Mediaset

Ada Alberti ha presentato le previsioni dell’oroscopo settimanale a Mattino 5, a causa della richiesta dei telespettatori di conoscere le influenze planetarie. Durante la trasmissione, ha spiegato come i movimenti dei pianeti possano influenzare le emozioni e le decisioni dei segni zodiacali dal 23 al 27 febbraio 2026. La giornalista ha sottolineato l’importanza di considerare i dettagli quotidiani per affrontare meglio le sfide della settimana. Molti hanno seguito con attenzione le sue indicazioni.