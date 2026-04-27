A Montorio torna Libri in Castello

Libri in Castello è un format di microfestival dedicato al libro e alla lettura creato da Il Rio Edizioni. La quarta edizione veronese si svolgerà domenica 10 maggio 2026 nel castello di Montorio. Tra le molte novelle amorose dell’Europa medioevale, una delle più note raccontava di Fiorio e.🔗 Leggi su Veronasera.it

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