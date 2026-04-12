Dog Trekking solidale | tra i sentieri dei forti c' è anche Doggodaiily star di Instagram

Una domenica di sole si è svolta tra i sentieri dei forti di Genova, dove si è tenuta la seconda edizione della Dog Trekking solidale. L'evento, organizzato a sostegno dell'Associazione Italiana contro la Leucemia, ha visto la partecipazione di cittadini accompagnati dai loro cani. Tra i partecipanti c’era anche Doggodaiily, una celebrità di Instagram nota per le sue attività all’aperto e il suo seguito online.

Una domenica di natura e solidarietà ha animato le alture di Genova. La seconda edizione della Dog Trekking solidale, organizzata a favore dell'Associazione Italiana contro la Leucemia (Ail), ha visto una buona partecipazione di cittadini e dei loro amici a quattro zampe. Con un ospite.🔗 Leggi su Genovatoday.it Collepardo, dog trekking nella Valle dei SantiCi sono sentieri che non si percorrono soltanto con i piedi, ma con il respiro, con lo sguardo e con il cuore. 100 Km dei Forti: 30 anni di MTB sui sentieri della GrandeIl 6 e 7 giugno 2026, l’Alpe Cimbra si prepara ad accogliere la trentesima edizione della 100 Km dei Forti.