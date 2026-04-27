A Lesbo con Saffo - Mito splendori e vertigini

Nell’ambito del programma di seminari e laboratori offerti dal nuovo Infopoint Emergency aperto a Pisa quest’anno, il prossimo martedì 28 aprile alle ore 19:00 si svolgerà il Seminario con presentazione del primo libro di Elisabetta Garieri, scrittrice e traduttrice “A Lesbo con Saffo. Mito.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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