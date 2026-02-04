Conversazioni in quota | Vertigini con Nives Meroi e Pierluigi Pardo

Nives Meroi e Pierluigi Pardo si sono incontrati per una conversazione in quota, tra le montagne. La loro chiacchierata ha fatto rivivere le sfide di chi si arrampica su vette alte e rischiose, dove ogni passo richiede coraggio e determinazione. Un’immagine di passione e resistenza tra le cime più impervie.

Una storia straordinaria di vette impervie, dove l'aria si fa sottile e ogni passo è un traguardo di volontà. Nives Meroi, la donna che ha scalato tutti i quattordici Ottomila con le proprie forze, senza bombole d'ossigeno e senza portatori d'alta quota, dialoga con il narratore delle grandi.

