A cena tutti tranne lui al Teatro de’ Servi dal 28 aprile

Da ildifforme.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 aprile, al Teatro de’ Servi, si svolge una rappresentazione teatrale che coinvolge un gruppo di persone a cena, escludendo un individuo. L’atmosfera dello spettacolo combina elementi di leggerezza e spensieratezza con momenti di tensione e ironia, creando un mix di emozioni che si riflettono sulla scena. La pièce si svolge in un ambiente che lascia spazio a interpretazioni e a una certa ambiguità emotiva.

In un'atmosfera apparentemente leggera e spensierata si riflette in un clima intrigante, in bilico tra tensione e ironia A cena tutti tranne lui, scritto e diretto daAndrea De Rosa, sarà alTeatro de’ Servidal28 aprileal10 maggio. Lo spettacolo, la cui scenografia è curata daPaolo Rosa, vedrà in scena lo stesso regista conChiara Mastalli, Renato SolpietroeCeleste Savino. È il tredici agosto e la storia è ambientata in una Roma afosa e deserta. Danilo di ritorno dal suo primo giorno di mare chiama la donna di cui è infatuato da tempo, Beatrice, che inaspettatamente è a Roma e la invita a cena. Beatrice però deve uscire con la sua amica, Natasha, depressa per aver concluso una lunga e travagliata relazione con un uomo di cui è ancora innamorata.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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teatro de a cena tutti tranneA CENA …TUTTI TRANNE LUI, spettacolo scritto e diretto da Andrea De Rosa al Teatro de’ ServiA CENA …TUTTI TRANNE LUI, spettacolo scritto e diretto da Andrea De Rosa, in scena dal 28 aprile al 10 maggio al Teatro de' Servi. corrierenazionale.it

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