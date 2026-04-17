Dal 21 al 23 ottobre, al Teatro Anfitrione di Roma, si terrà lo spettacolo teatrale “Tutti tranne lui”, scritto e diretto da Andrea De Rosa. La rappresentazione andrà in scena alle ore 21:00 e vedrà protagonisti Chiara Mastalli e altri attori. La pièce è una produzione che si inserisce nella programmazione della stagione teatrale locale e sarà rappresentata per tre serate consecutive.

Cosa: Il nuovo spettacolo teatrale Tutti tranne lui, scritto e diretto da Andrea De Rosa. Dove e Quando: Al Teatro Anfitrione di Roma, dal 21 al 23 ottobre (ore 21:00). Perché: La storica coppia di Notte prima degli esami torna a lavorare insieme in una commedia che scava nei segreti e nelle maschere sociali. Roma, 13 agosto. La città è una distesa di asfalto rovente e silenzio, svuotata dall’esodo estivo. In questa cornice sospesa, dove il tempo sembra dilatarsi, si consuma l’incipit di Tutti tranne lui, la dodicesima opera scritta e diretta da Andrea De Rosa. Lo spettacolo, che debutta in prima assoluta al Teatro Anfitrione, segna un ritorno attesissimo: quello della coppia formata dallo stesso De Rosa e Chiara Mastalli.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Notte prima degli esami a teatro: Andrea De Rosa e Chiara Mastalli in “Tutti tranne lui”

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