Bastano due lettere per inebriare di euforia il tipico appassionato di automobili: GT. Se a questa bella coppia, però, ci aggiungiamo una “i”, rigorosamente in minuscolo, allora andiamo a toccare direttamente le corde del cuore. “GTi”, acronimo di “gran turismo iniezione”, è una sigla che al solo sibilo scatena un turbinio di emozioni e adrenalina, corredate da immagini che attraversano oltre quarant’anni di storia. La capostipite che ha dato origine al mito, infatti, è la Peugeot 205 del 1984 e da allora la sequenza delle tre magiche lettere ha capeggiato su tutte le “sportivette” più cattive e arrabbiate del marchio francese. Auto da guidare col coltello fra i denti, per danzare fra le curve con leggerezza ed euforia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A bordo della 208 GTi, sigla magica dal potere magnetico

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