97 minuti | tutto quello che c’è da sapere sul film

97 minuti: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda 97 minuti, film action thriller diretto da Timo Vuorensola con Alec Baldwin, Jonathan Rhys Meyers e MyAnna Buring. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Un aereo 767 viene dirottato e rischia un disastro imminente quando la sua scorta di carburante si esaurisce, con solo 97 minuti rimanenti. 97 minuti: il cast. Abbiamo visto la trama di 97 minuti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Alec Baldwin: NSA Director Hawkins. Jonathan Rhys Meyers: Alex.🔗 Leggi su Tpi.it

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