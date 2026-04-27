97 minuti stasera su Italia 1 | trama cast e curiosità del thriller con Alec Baldwin

Stasera su Italia 1 va in onda un thriller di 97 minuti con Alec Baldwin e Jonathan Rhys Meyers. Il film racconta di un aereo dirottato che ha a disposizione appena 97 minuti prima di schiantarsi. La vicenda si svolge in tempo reale, seguendo le tensioni e le decisioni dei personaggi coinvolti. La trama si concentra sul tentativo di salvare i passeggeri e disarmare il dirottatore.

Jonathan Rhys Meyers e Alec Baldwin in un action in tempo reale: un Boeing dirottato ha solo 97 minuti di autonomia prima dello schianto. Una corsa contro il tempo senza possibilità di errore Stasera, lunedì 27 aprile, la prima serata di Italia 1 si tinge di noir e adrenalina. Va in onda alle 21:20 "97 Minuti". Il thriller ad alta quota del 2023, diretto dal regista finlandese Timo Vuorensola, gioca tutto sulla tensione continua, sulle scelte impossibili e su un ritmo serrato che non lascia pause allo spettatore. La Trama: Un countdown verso l'abisso Un Boeing 767 viene dirottato: a bordo la situazione è disperata. Il carburante è agli sgoccioli e rimangono esattamente 97 minuti prima che il velivolo si schianti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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