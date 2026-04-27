30 aree ex industriali da recuperare | la giunta Salis prepara la delibera

La giunta comunale ha annunciato l’intenzione di approvare una delibera che riguarda il recupero di trenta aree ex industriali e sottoutilizzate sul territorio cittadino. L’obiettivo è di attirare investimenti privati, favorire la nascita di nuovi spazi produttivi e rigenerare zone che attualmente risultano abbandonate. La proposta mira a valorizzare queste aree per trasformarle in luoghi di sviluppo e crescita economica.

Una delibera per rilanciare trenta aree ex industriali e sottoutilizzate della città, con l’obiettivo di attrarre investimenti privati, creare nuovi spazi produttivi e rigenerare zone oggi abbandonate. È l’annuncio arrivato dal palco dell’assemblea nazionale di Spediporto da parte della sindaca.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Zes, bando da 300 milioni per le aree industriali del Sud "La giunta Sala adesso annulli la delibera di vendita in autotutela"La vendita a un prezzo congruo o l’interesse pubblico sono elementi da mettere in dubbio? «Rimanendo nel campo della politica, e non dell’eventuale... Altri aggiornamenti A Genova 30 aree per insediamenti produttivi, l'annuncio di Salis a SpediportoGenova si prepara a mettere a disposizione 30 aree per insediamenti produttivi. Ad annunciarlo, a margine dell'assemblea di Spediporto, la sindaca Silvia Salis. Sono aree da rigenerare, gli strumenti ... genova.repubblica.it Ex Ilva, Salis: Alla Camera il 4 agosto il piano industrialeAbbiamo fatto una call insieme al presidente della Regione e al ministro. In realtà non ci sono novità. Bisogna attendere il consiglio comunale di fine luglio a Taranto quando ci sarà più chiarezza, ... rainews.it