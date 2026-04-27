29 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 29 aprile corrisponde al 119º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona sensibile e determinata, con una propensione a combinare aspetti spirituali e pratici. In questo giorno si celebra anche l’oroscopo per i vari segni zodiacali e l’almanacco dedicato a questa data. Le informazioni fornite sono basate su interpretazioni tradizionali legate ai segni zodiacali.

Il 29 aprile è il 119º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e determinato, con una forte capacità di unire spiritualità e azione.Santo del giorno: Santa Caterina da Siena.Proverbio del giorno: D'aprile, va il villano e il gentile.Fatti salienti: Il 29 aprile si celebra.🔗 Leggi su Veronasera.it

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