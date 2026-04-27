28 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 28 aprile, giorno che segna il 118º del calendario gregoriano, porta con sé caratteristiche ben definite per chi è nato in questa data. Le persone nate oggi si distinguono per la loro vivacità e comunicatività, mostrando una spiccata capacità di coinvolgere e far sorridere chi le circonda. Questa giornata viene spesso associata a individui con un carattere energico e aperto, pronti a condividere il loro entusiasmo con il mondo.

Il 28 aprile è il 118º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è vivace e comunicativo, con una forte capacità di far sorridere e coinvolgere gli altri.Santo del giorno: San PanfiloProverbio del giorno: San Panfilo è ortolano, se non piove oggi piove domani.Fatti salienti: Nel 2003.🔗 Leggi su Veronasera.it

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